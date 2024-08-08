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Лавочка прикрыта: россияне останутся без перелётов на курорты — суровые ограничение скоро вступят в силу уже в августе

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Нерадостные новости для жителей Архангельска и Сыктывкара, планировавших отдых в Турции. Уже в июле прекращают свое существование чартерные рейсы, связывающие эти города с солнечной Антальей.

Что произошло?

Архангельск прощается с прямыми рейсами:Последний вылет в Анталью запланирован на 22 июля, обратно пассажиры смогут вернуться только в Москву (аэропорт Шереметьево).

Сыктывкар лишается турецкого направления: Авиакомпания Southwind выполняет последний чартерный рейс в Анталью 19 июля, обратный вылет – 25 июля в Москву (аэропорт Внуково).

Загадка отмененных рейсов:

Причины прекращения полетных программ пока не ясны. Обычно чартеры отменяют из-за низкого спроса, но, по словам туристов, рейсы были востребованы. Возможно, решение связано с логистическими трудностями или экономическими факторами.

Что делать туристам?

Если вы уже купили путевку с вылетом из Архангельска или Сыктывкара на даты после отмены чартеров, турагент обязан предложить вам альтернативные варианты перелета или возврат денежных средств.

В дальнейшем жителям этих городов, планирующим отдых в Турции, придется рассматривать варианты с вылетом из Москвы или других городов, где сохранится чартерное сообщение.

Отмена прямых рейсов – неприятный сюрприз для многих путешественников. Остается надеяться, что в следующем туристическом сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

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