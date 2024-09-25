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Лаваш с яблоками и корицей на сковороде: домашние фанатеют от этой вкуснятины — получаются хрустящие ароматные трубочки

Если вы ищете быстрый и оригинальный рецепт для...

dzen.ru

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Если вы ищете быстрый и оригинальный рецепт для семейного чаепития, лаваш с яблоками и корицей — идеальный вариант. Эти хрустящие и ароматные трубочки станут настоящим хитом на вашем столе, покоряя с первого укуса. Готовятся они легко и быстро, а результат точно порадует вас и ваших близких.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Лаваш с начинкой из яблок и корицы — это не просто вкусное блюдо, но и отличная альтернатива традиционной выпечке. Легкость приготовления и минимум ингредиентов делают этот рецепт настоящей находкой для тех, кто хочет быстро и без хлопот приготовить что-то вкусное к чаю или на завтрак.

Ингредиенты для лаваша с яблоками и корицей

Для приготовления хрустящих трубочек вам понадобятся простые и доступные продукты, которые наверняка уже есть в вашем доме:

  • 2-3 листа тонкого лаваша
  • 3-4 крупных яблока (лучше выбрать кисло-сладкие сорта, такие как «Грэнни Смит» или «Антоновка»)
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 50 г сливочного масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Сахарная пудра для украшения (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления

  • Подготовка яблок:

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, затем нарежьте их небольшими кубиками.

В сковороде растопите сливочное масло, добавьте нарезанные яблоки, сахар и корицу.

Обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизированными. Влейте лимонный сок и снимите сковороду с огня.

  • Формирование трубочек:

Разрежьте лаваш на полоски шириной примерно 10-12 см. В центр каждой полоски выложите немного яблочной начинки и аккуратно сверните лаваш в виде трубочки, завернув края внутрь, чтобы начинка не вытекала.

  • Обжарка на сковороде:

Разогрейте на сковороде небольшое количество сливочного масла. Выложите трубочки швом вниз и обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Трубочки должны получиться хрустящими и ароматными.

  • Подача:

Готовые трубочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте горячими или теплыми. Они прекрасно сочетаются с чашкой горячего чая или кофе.

Советы по приготовлению

  • Вариации начинки: помимо яблок, вы можете использовать груши, бананы или даже сухофрукты. Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте орехи или изюм для разнообразия вкуса.
  • Лаваш: для этого рецепта лучше всего подходит тонкий армянский лаваш. Если он слишком сухой, слегка сбрызните его водой перед тем, как завернуть начинку.
  • Обжарка: следите за температурой масла на сковороде, чтобы трубочки не подгорели. Они должны равномерно обжариться и стать хрустящими.

Почему этот рецепт покоряет всех?

Лаваш с яблоками и корицей — это сочетание простоты и изысканности. Хрустящие трубочки с нежной ароматной начинкой никого не оставят равнодушным. Это отличное решение для тех, кто хочет побаловать своих родных и друзей чем-то особенным, не затрачивая много времени и сил.

Приготовив эти ароматные трубочки однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Ваши домашние точно оценят этот десерт и будут ждать, когда вы снова порадуете их этим лакомством. Приятного аппетита!

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