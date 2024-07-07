Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лайфхак: на улице +40, а дома +16: недорогой предмет заменит кондиционер — так спасаются от жары на юге

Как сохранить прохладу в доме, когда столбик термометра за окном стремится к отметке +40 градусов? Жители южных регионов делятся уникальным и доступным способом, который позволяет существенно снизить температуру в помещении без использования дорогостоящих

stroiteh-msk.ru

Подписаться в Telegram

Как сохранить прохладу в доме, когда столбик термометра за окном стремится к отметке +40 градусов? Жители южных регионов делятся уникальным и доступным способом, который позволяет существенно снизить температуру в помещении без использования дорогостоящих кондиционеров.

Секретный ингредиент – обычные занавески

Использование мокрых занавесок на окнах – это давно забытый, но весьма эффективный метод борьбы с жарой. Процесс прост: достаточно повесить на окна влажные ткани, которые, испаряя влагу, охлаждают воздух в комнате. Это превращает каждое окно в своеобразный натуральный кондиционер, который не требует электроэнергии.

Как это работает?

Ключ к эффективности этого метода лежит в процессе испарения. Когда теплый воздух проходит через влажную ткань, вода испаряется, поглощая тепло и значительно охлаждая воздух в помещении. Эффект может быть усилен, если регулярно опрыскивать занавеси водой в самые жаркие часы дня.

Выбор ткани имеет значение

Не любая ткань подойдет для этого метода. Идеальными являются легкие и хорошо впитывающие влагу материалы, такие как хлопок или лен. Тяжелые ткани не так эффективны, поскольку медленнее высыхают и хуже пропускают воздух.

Дополнительные советы

  • Располагайте влажные занавески на окнах, которые выходят на солнечную сторону. Это позволит максимально эффективно использовать метод.
  • В комбинации с вентиляторами эффект охлаждения усилится. Вентиляторы помогут более равномерно распределить прохладный воздух по комнате.
  • Регулярно меняйте занавеси, чтобы предотвратить образование плесени из-за длительного нахождения во влажной среде.

Этот экономичный метод особенно актуален для тех, кто ищет эффективное решение для охлаждения дома без больших финансовых вложений. Простота и доступность делают его популярным выбором среди жителей южных регионов, где летние температуры могут стать настоящим испытанием.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

дезинсекция тараканов в квартире one ses

Новости Татарстана

23 часа назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Новости Казани

2 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

"заказать ростовых кукол на праздник в Санкт-Петербурге"

Новости Казани

день назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Лонгриды

день назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

день назад

Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков

Новости Татарстана

5 часов назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Татарстана

день назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Казани
2 дня назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

33 минуты назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов

Новости Татарстана

час назад

Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске
В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Казани
2 дня назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте

Новости Татарстана

2 часа назад

Мошенник из Татарстана вернёт деньги пенсионеру из Амурской области

Новости Татарстана

2 часа назад

Девушка из Гусь-Хрустального вымогала деньги у жителя Челнов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани составили анти-рейтинг торговых центров

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Интересное в Казани
5 дней назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
2 дня назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями