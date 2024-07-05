Лайфхак: на улице +40, а дома +16: дешевый предмет заменит кондиционер — так спасаются от жары на юге
da-remontu.ru
Когда жара за окном достигает пика и термометр показывает +40 градусов, многие из нас мечтают о прохладе, которую обычно может обеспечить только кондиционер. Однако не каждый может позволить себе установку этого дорогостоящего устройства.
На юге, где жаркие дни — обычное явление, местные жители нашли бюджетный способ охладить свои дома, используя обычный вентилятор и несколько бутылок с замороженной водой.
Принцип работы
Этот метод основан на простой идеи: холодный воздух тяжелее теплого и опускается вниз, охлаждая помещение. Вентилятор, обдувая бутылки с замороженной водой, распространяет холод воздуха по комнате, значительно снижая температуру.
Что вам понадобится:
- Один или несколько стандартных вентиляторов;
- Несколько пластиковых бутылок;
- Вода и морозильная камера.
Пошаговая инструкция:
- Заморозьте воду в бутылках. Наполните пластиковые бутылки водой примерно на три четверти (чтобы избежать разрыва бутылки при расширении воды) и поместите их в морозильник на несколько часов или на ночь.
- Расставьте бутылки. Поместите замороженные бутылки перед вентилятором или вентиляторами так, чтобы воздух, проходя через лед, охлаждался.
- Включите вентилятор. Настройте вентилятор на среднюю или высокую скорость, чтобы обеспечить максимальное распространение холодного воздуха по комнате.
Дополнительные советы:
- Используйте больше воды для больших помещений. В больших комнатах можно использовать несколько вентиляторов и бутылок для лучшего охлаждения.
- Регулярно меняйте бутылки. По мере того, как лед в бутылках тает, заменяйте их на новые, замороженные, чтобы поддерживать прохладу в помещении.
- Расположение вентиляторов. Расставляйте вентиляторы так, чтобы воздух направлялся туда, где вам нужна больше всего прохлада, например, в спальню или гостиную.
Этот метод не только экономичный, но и экологичный, так как значительно снижает потребление электроэнергии по сравнению с работающим кондиционером. Жители жарких регионов, таких как юг, уже давно используют этот способ, чтобы сделать свои дома более комфортными в самые жаркие дни. Несмотря на свою простоту, метод доказал свою эффективность и доступность для каждого, кто ищет облегчение от летней жары.
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