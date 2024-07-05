Лайфхак: на улице +40, а дома +16: дешевый предмет заменит кондиционер — так спасаются от жары на юге

Когда жара за окном достигает пика и термометр показывает +40 градусов, многие из нас мечтают о прохладе, которую обычно может обеспечить только кондиционер. Однако не каждый может позволить себе установку этого дорогостоящего устройства.

На юге, где жаркие дни — обычное явление, местные жители нашли бюджетный способ охладить свои дома, используя обычный вентилятор и несколько бутылок с замороженной водой.

Принцип работы

Этот метод основан на простой идеи: холодный воздух тяжелее теплого и опускается вниз, охлаждая помещение. Вентилятор, обдувая бутылки с замороженной водой, распространяет холод воздуха по комнате, значительно снижая температуру.

Что вам понадобится:

Один или несколько стандартных вентиляторов;

Несколько пластиковых бутылок;

Вода и морозильная камера.

Пошаговая инструкция:

Заморозьте воду в бутылках. Наполните пластиковые бутылки водой примерно на три четверти (чтобы избежать разрыва бутылки при расширении воды) и поместите их в морозильник на несколько часов или на ночь. Расставьте бутылки. Поместите замороженные бутылки перед вентилятором или вентиляторами так, чтобы воздух, проходя через лед, охлаждался. Включите вентилятор. Настройте вентилятор на среднюю или высокую скорость, чтобы обеспечить максимальное распространение холодного воздуха по комнате.

Дополнительные советы:

Используйте больше воды для больших помещений. В больших комнатах можно использовать несколько вентиляторов и бутылок для лучшего охлаждения.

Регулярно меняйте бутылки. По мере того, как лед в бутылках тает, заменяйте их на новые, замороженные, чтобы поддерживать прохладу в помещении.

Расположение вентиляторов. Расставляйте вентиляторы так, чтобы воздух направлялся туда, где вам нужна больше всего прохлада, например, в спальню или гостиную.

Этот метод не только экономичный, но и экологичный, так как значительно снижает потребление электроэнергии по сравнению с работающим кондиционером. Жители жарких регионов, таких как юг, уже давно используют этот способ, чтобы сделать свои дома более комфортными в самые жаркие дни. Несмотря на свою простоту, метод доказал свою эффективность и доступность для каждого, кто ищет облегчение от летней жары.