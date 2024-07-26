Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лада за 3 млн рублей: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет купить авто уже в этом году

Согласно последним прогнозам экспертов, стоимос...

avtodron.ru

Подписаться в Telegram

Согласно последним прогнозам экспертов, стоимость автомобилей в России может значительно возрасти в связи с предложенным повышением утилизационного сбора.

Это изменение, обсуждаемое в рамках нового проекта постановления правительства, ставит перед потребителями и производителями новые финансовые и стратегические вызовы.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, подчеркнул, что импортеры машин скорее всего увеличат цены на автомобили минимум на величину увеличения утильсбора. Подобные меры могут повлечь за собой цепную реакцию среди отечественных производителей, включая таких крупных игроков, как АвтоВАЗ.

По словам Максима Минеева, эксперта по автомобильному рынку, значительное увеличение утильсбора может привести к исчезновению на российском рынке недорогих европейских автомобилей, импортируемых параллельно. В то же время, автомобили премиум-класса, как ожидается, продолжат пользоваться спросом.

Проект постановления предусматривает поэтапное увеличение ставок утильсбора для различных категорий автомобилей в зависимости от объема двигателя. Например, для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров ставка может вырасти с текущих 300 600 руб. до 556 000 руб. в 2024 году, достигая 667 000 руб. к 2025 году.

Документ находится на стадии публичного обсуждения до 20 августа. Ожидается, что официальное принятие и введение новых ставок начнется с 1 октября 2024 года. Общественное мнение и реакция бизнеса будут иметь ключевое значение в процессе принятия окончательного решения.

Важным аспектом является сохранение льгот для тех, кто ввозит автомобили с двигателями до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов. Это исключение подчеркивает стремление властей сбалансировать потребности частных лиц и необходимость регулирования импорта автомобилей.

Предложенные изменения в утилизационном сборе могут радикально изменить структуру российского автомобильного рынка, воздействуя как на цены, так и на доступность определенных моделей автомобилей. Потребители и производители должны внимательно следить за развитием ситуации, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям, сообщает портал autonews.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

сколько стоитобработеа гаража от грибка

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

премиум дизайн интерьера в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной