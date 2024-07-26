Лада за 3 млн рублей: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет купить авто уже в этом году

Согласно последним прогнозам экспертов, стоимость автомобилей в России может значительно возрасти в связи с предложенным повышением утилизационного сбора.

Это изменение, обсуждаемое в рамках нового проекта постановления правительства, ставит перед потребителями и производителями новые финансовые и стратегические вызовы.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, подчеркнул, что импортеры машин скорее всего увеличат цены на автомобили минимум на величину увеличения утильсбора. Подобные меры могут повлечь за собой цепную реакцию среди отечественных производителей, включая таких крупных игроков, как АвтоВАЗ.

По словам Максима Минеева, эксперта по автомобильному рынку, значительное увеличение утильсбора может привести к исчезновению на российском рынке недорогих европейских автомобилей, импортируемых параллельно. В то же время, автомобили премиум-класса, как ожидается, продолжат пользоваться спросом.

Проект постановления предусматривает поэтапное увеличение ставок утильсбора для различных категорий автомобилей в зависимости от объема двигателя. Например, для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров ставка может вырасти с текущих 300 600 руб. до 556 000 руб. в 2024 году, достигая 667 000 руб. к 2025 году.

Документ находится на стадии публичного обсуждения до 20 августа. Ожидается, что официальное принятие и введение новых ставок начнется с 1 октября 2024 года. Общественное мнение и реакция бизнеса будут иметь ключевое значение в процессе принятия окончательного решения.

Важным аспектом является сохранение льгот для тех, кто ввозит автомобили с двигателями до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов. Это исключение подчеркивает стремление властей сбалансировать потребности частных лиц и необходимость регулирования импорта автомобилей.

Предложенные изменения в утилизационном сборе могут радикально изменить структуру российского автомобильного рынка, воздействуя как на цены, так и на доступность определенных моделей автомобилей. Потребители и производители должны внимательно следить за развитием ситуации, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям, сообщает портал autonews.ru.