Лада по цене Мерседеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет приобрести автомобиль уже в 2024 году

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Российский рынок автомобилей стоит на пороге зн...

carsweek.ru

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Российский рынок автомобилей стоит на пороге значительных изменений. Предстоящее увеличение утилизационного сбора, запланированное на октябрь 2024 года, может серьезно повлиять на стоимость всех категорий автомобилей, как импортных, так и отечественных.

Рост цен на импортные автомобили: Предстоящее увеличение утилизационного сбора прямо отразится на ценах на иностранные автомобили. Эксперты прогнозируют, что стоимость этих машин увеличится на величину самого сбора.

Подорожание отечественных автомобилей: Не останутся в стороне и российские производители, такие как АвтоВАЗ. Ожидается, что они также повысят цены на свои автомобили в ответ на увеличение налоговых отчислений.

Угроза для европейских машин среднего класса: Особенно чувствительным к изменениям окажется сегмент европейских автомобилей среднего класса. Из-за повышения сборов их цены могут резко возрасти, что потенциально приведет к исчезновению этих моделей с российского рынка.

Стабильность в сегменте премиум-класса: В то время как большая часть рынка ощутит изменения, цены на автомобили премиум-класса, вероятно, останутся относительно стабильными, поскольку покупатели в этом сегменте менее чувствительны к ценовым колебаниям.

Проект постановления о повышении утилизационного сбора уже разработан и обсуждается. Общественное обсуждение этого вопроса продлится до 20 августа, что дает возможность гражданам и заинтересованным сторонам высказать свои мнения и предложения.

Для потребителей и участников автомобильного рынка крайне важно следить за последними новостями и быть готовыми к предстоящим изменениям. Увеличение утилизационного сбора окажет долгосрочное влияние на доступность и выбор автомобилей на российском рынке.

Предстоящие изменения в утилизационном сборе ставят перед потребителями, производителями и дилерами новые вызовы. Ожидается, что эти изменения не только повысят стоимость автомобилей, но и могут изменить структуру потребления и предложения на российском рынке автомобилей. Важно оставаться информированным и готовым к новым реалиям автомобильной индустрии.

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