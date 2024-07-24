Лада по цене Мерседеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет приобрести авто уже в 2024 году
runews24.ru
В России готовится увеличение утилизационного сбора на автомобили. Эксперты предупреждают: это может привести к повышению цен на все категории автомобилей.
Что ждет рынок автомобилей?
- Рост цен на импортные машины: Ожидается, что цены на иностранные автомобили увеличатся на величину увеличения утилизационного сбора.
- Значительный рост цен на отечественные машины: АвтоВАЗ и другие российские производители автомобилей тоже могут повысить цены.
- Европейские машины среднего класса под угрозой: Цены на европейские автомобили среднего класса, которые импортируются по «параллельному импорту», могут резко возрасти, что может привести к их исчезновению с российского рынка.
- Цены на премиум-класс останутся относительно стабильными: Покупатели этого сегмента менее чувствительны к изменениям цен.
Что происходит сейчас?
Разработан проект постановления о повышении утилизационного сбора, который должен вступить в силу в октябре 2024 года. Общественное обсуждение закончится 20 августа.
Важно знать:
- Увеличение утилизационного сбора — это серьезное изменение для российского рынка автомобилей.
- Это может повлиять на доступность и выбор автомобилей в будущем.
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