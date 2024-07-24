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Лада по цене Мерседеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет приобрести авто уже в 2024 году

В России готовится увеличение утилизационного с...

runews24.ru

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В России готовится увеличение утилизационного сбора на автомобили. Эксперты предупреждают: это может привести к повышению цен на все категории автомобилей.

Что ждет рынок автомобилей?

  • Рост цен на импортные машины: Ожидается, что цены на иностранные автомобили увеличатся на величину увеличения утилизационного сбора.
  • Значительный рост цен на отечественные машины: АвтоВАЗ и другие российские производители автомобилей тоже могут повысить цены.
  • Европейские машины среднего класса под угрозой: Цены на европейские автомобили среднего класса, которые импортируются по «параллельному импорту», могут резко возрасти, что может привести к их исчезновению с российского рынка.
  • Цены на премиум-класс останутся относительно стабильными: Покупатели этого сегмента менее чувствительны к изменениям цен.

Что происходит сейчас?

Разработан проект постановления о повышении утилизационного сбора, который должен вступить в силу в октябре 2024 года. Общественное обсуждение закончится 20 августа.

Важно знать:

  • Увеличение утилизационного сбора — это серьезное изменение для российского рынка автомобилей.
  • Это может повлиять на доступность и выбор автомобилей в будущем.

Следите за новостями и будьте в курсе последних изменений.

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