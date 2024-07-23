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Лада по цене Мерседеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет купить авто уже в этом году

Эксперты предвидят значительное увеличение стои...

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Эксперты предвидят значительное увеличение стоимости автомобилей на российском рынке в связи с планируемым повышением утилизационного сбора.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, указывает на возможное увеличение цен на автомобили как у иностранных, так и у отечественных производителей. По его словам, импортные автомобили могут подорожать на сумму равную увеличению сбора, тогда как стоимость автомобилей отечественных брендов, таких как АвтоВАЗ, может возрасти на приблизительно 100 000 рублей.

Сергей Целиков, руководитель аналитического агентства, подтверждает, что изменения в утилизационном сборе неизбежно приведут к увеличению цен на автомобили. Это изменение особенно затронет доступность более доступных европейских автомобилей, ввозимых через параллельный импорт, что может привести к их исчезновению с рынка.

Эксперты также отмечают, что рынок автомобилей премиум-класса останется относительно стабильным, так как покупатели в этом сегменте менее чувствительны к ценовым изменениям.

Проект постановления правительства, разработанный комитетами Госдумы и Совфеда, предусматривает долгосрочное повышение утилизационного сбора, начиная с октября 2024 года. Публичные обсуждения продолжатся до 20 августа, после чего могут быть приняты окончательные решения, оказывающие значительное влияние на автомобильный рынок России.

Эти прогнозы подчеркивают важность мониторинга предстоящих изменений для потребителей и производителей автомобилей, так как они могут повлиять на выбор и доступность автомобилей в ближайшие годы, сообщает Autonews.

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