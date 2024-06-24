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Квитанции по ЖКХ пустые: от этих выплат полностью освободили пожилых россиян

В России действуют различные льготы для пенсионеров, которые позволяют им экономить на коммунальных платежах и других расходах.

okha65.ru

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В России действуют различные льготы для пенсионеров, которые позволяют им экономить на коммунальных платежах и других расходах.

По информации портала ussurmedia.ru, пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты налога на один объект недвижимости каждого типа – будь то квартира, дом или гараж. Эта возможность закреплена в законодательстве страны.

Помимо этого, пенсионеры могут воспользоваться снижением земельного и транспортного налогов, параметры которых определяются на уровне регионов. Для применения данных льгот необходимо обратиться в соответствующие службы по месту жительства с заявлением и документами, подтверждающими статус пенсионера.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства существуют как федеральные, так и региональные льготы, которые могут быть предоставлены определенным категориям пенсионеров, включая инвалидов, ветеранов труда или участников боевых действий. Например, в Москве и Московской области эти лица могут подать заявление на получение скидок или компенсаций за коммунальные услуги, сообщает progorod43.

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