Квартиры взлетят в цене из-за банков: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

Застройщики провели публичную встречу, на которой осудили новую практику крупнейших банков России – введение комиссий за льготную ипотеку с государственной поддержкой. Банки объясняют это снижением доходов от таких кредитов и требуют компенсации. В ответ на это предупреждают, что из-за комиссий цены на квартиры значительно вырастут, так как все издержки перекладываются на простых россиян.



Внесение жестких условий государством для выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности таких кредитов для банков привели к тому, что они начали взимать комиссии с застройщиков за каждого клиента, оформляющего льготную ипотеку. Банки жалуются, что выдача таких кредитов стала для них убыточной, и потому требуют доплаты от застройщиков.



Первыми комиссии ввели ведущие банки – Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, и за ними последовали другие. Банки начали отказывать в выдаче льготной ипотеки клиентам тех застройщиков, которые отказались платить комиссии. Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении и рассмотрении нескольких жалоб на такие действия кредитных организаций.



«На данный момент пять банков работают только с субсидиями по ставке для застройщиков, а шесть банков работают с определенными ограничениями – увеличение первоначального взноса с 30% до 50%, кредитование только на индивидуальное жилищное строительство или только зарплатные проекты. Тринадцать банков продолжают работать с застройщиками по стандартной схеме без субсидирования», – сообщила директор по развитию платформы «Сделка.рф» Ольга Сидоренко на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.



Введение комиссионных платежей для застройщиков приведет к повышению цен на новостройки на 10-15%, в зависимости от региона, предупредил вице-президент по продажам и маркетингу девелоперской компании Dogma Илья Витковский на круглом столе «Ипотека-2024» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».



«Повышение комиссионных неизбежно отразится на стоимости квартир. Если сравнить стоимость новостроек в декабре и январе в Московской области, то уже можно зафиксировать рост на 8,5%», – сказал Витковский.



Если человек покупает квартиру стоимостью 12 миллионов рублей по программе семейной ипотеки, то застройщик будет вынужден заплатить банку комиссию в 778 тысяч рублей, посчитал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. При этом строителям придется брать эти деньги в кредит у банка и платить проценты. «Все это может заставить застройщика повысить цены на жилье, даже если это противоречит его интересам и повлияет на темпы продаж», – пожаловался он.



