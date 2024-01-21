Новости России
· Алина Алмакаева

Квартиры взлетят в цене из-за банков: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

Квартиры взлетят в цене из-за банков: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

Подписаться в Telegram

Застройщики провели публичную встречу, на которой осудили новую практику крупнейших банков России – введение комиссий за льготную ипотеку с государственной поддержкой. Банки объясняют это снижением доходов от таких кредитов и требуют компенсации. В ответ на это предупреждают, что из-за комиссий цены на квартиры значительно вырастут, так как все издержки перекладываются на простых россиян.

Внесение жестких условий государством для выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности таких кредитов для банков привели к тому, что они начали взимать комиссии с застройщиков за каждого клиента, оформляющего льготную ипотеку. Банки жалуются, что выдача таких кредитов стала для них убыточной, и потому требуют доплаты от застройщиков.

Первыми комиссии ввели ведущие банки – Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, и за ними последовали другие. Банки начали отказывать в выдаче льготной ипотеки клиентам тех застройщиков, которые отказались платить комиссии. Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении и рассмотрении нескольких жалоб на такие действия кредитных организаций.

«На данный момент пять банков работают только с субсидиями по ставке для застройщиков, а шесть банков работают с определенными ограничениями – увеличение первоначального взноса с 30% до 50%, кредитование только на индивидуальное жилищное строительство или только зарплатные проекты. Тринадцать банков продолжают работать с застройщиками по стандартной схеме без субсидирования», – сообщила директор по развитию платформы «Сделка.рф» Ольга Сидоренко на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.


Введение комиссионных платежей для застройщиков приведет к повышению цен на новостройки на 10-15%, в зависимости от региона, предупредил вице-президент по продажам и маркетингу девелоперской компании Dogma Илья Витковский на круглом столе «Ипотека-2024» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».


«Повышение комиссионных неизбежно отразится на стоимости квартир. Если сравнить стоимость новостроек в декабре и январе в Московской области, то уже можно зафиксировать рост на 8,5%», – сказал Витковский.

Если человек покупает квартиру стоимостью 12 миллионов рублей по программе семейной ипотеки, то застройщик будет вынужден заплатить банку комиссию в 778 тысяч рублей, посчитал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. При этом строителям придется брать эти деньги в кредит у банка и платить проценты. «Все это может заставить застройщика повысить цены на жилье, даже если это противоречит его интересам и повлияет на темпы продаж», – пожаловался он.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Как в фильмах»: Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале любовной истории

Лонгриды

день назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

санэпидемстанция москва отзывы

Новости Татарстана

день назад

Операторы связи рассказали о причинах перебоев работы мессенджеров в Татарстане

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

дизайн интерьера в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Актер из «Слова Пацана» рассказал о продолжении сериала о группировках

Новости Татарстана

день назад

Реконструкцию ТРК «Кольцо» в Казани отложили

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за погоды спрос на дворников вырос на 45%

Новости Татарстана

3 часа назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Лонгриды
день назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Новости Татарстана

час назад

Почти 70 млн рублей выделят на содержание региональных дорог РТ

Новости Татарстана

час назад

В Казани хотят обновить 263 автобуса в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
3 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице

Новости Татарстана

19 часов назад

Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с гуманитарной помощью

Новости Татарстана

19 часов назад

Дочь Юлии Пересильд рассказала, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый