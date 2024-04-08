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Купюры обрушатся дождем: Павел Глоба посоветовал купить лотерейный билет двум знакам с 8 апреля

Купюры обрушатся дождем: Павел Глоба посоветовал купить лотерейный билет двум знакам с 8 апреля

itcrumbs.ru

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Известный российский астролог Павел Глоба выделил два знака зодиака, которым звезды предсказывают финансовый успех в середине весны 2024 года.

Согласно его прогнозам, представители этих знаков могут ожидать значительного улучшения финансового положения, включая возможность выигрыша в лотерею.

Близнецы окажутся в числе фаворитов удачи – их ждет резкий взлет в делах и бурный рост доходов. Удача будет сопутствовать даже в самых рискованных начинаниях, что станет хорошим стимулом отодвинуть страхи и сомнения.

Водолеи также встретят период благоприятных финансовых перспектив. Они столкнутся с искушениями, которые потребуют проявления силы воли, но успешное преодоление испытаний гарантирует продолжение стабильного притока финансовых ресурсов.

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