Купюры, которые больше не примут в магазинах: россиян огорошили важным нововведением

Сегодня, когда безналичные платежи становятся все более популярными, многие обращают меньше внимания на значимость правильного обращения с наличными деньгами. Даже мелкие повреждения или фальшивки могут стать причиной серьезных проблем. Важно уметь определять проблемные купюры и знать, как правильно поступать в таких ситуациях.



Если у вас имеется испорченная купюра, но более 55% от нее осталось целыми, и серия и номер видны, то вы спокойно можете обменять ее на свежую прямо в банке.



Фальшивые деньги представляют собой серьезное нарушение закона, поэтому следует быть внимательным и не принимать подозрительные банкноты. Если у вас возникают сомнения относительно подлинности купюры, наилучшим образом будет обратиться в банк для ее проверки.



Для обеспечения безопасности при обращении с наличными деньгами, следует хранить их в надежном месте, не подсчитывать наличные перед посторонними лицами, проявлять осторожность при использовании банкоматов и не доверять незнакомцам. Также стоит использовать безналичные методы оплаты, когда это возможно.



В 2022 году было обнаружено и изъято более 12 тысяч фальшивых купюр. Это подчеркивает важность быть особенно бдительными при обращении с наличкой.



Для того, что выявить подлинность банкноты, внимательно изучите такие признаки, как вид бумаги, наличие водяных знаков, защитных нитей, микротекста, выпуклого изображения, оптически переменной краски, эффекта киппа, металлической нити, голограммы, магнитных, инфракрасных и ультрафиолетовых меток, серийного номера и общего вида.