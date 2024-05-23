Купюры, которые больше не примут в магазинах: россиян огорошили важным изменением

Даже в век высоких технологий важность грамотного обращения с банкнотами сложно переоценить. Ведь даже небольшая оплошность, досадная ошибка или, что еще хуже, встреча с фальшивкой, может обернуться неприятными последствиями.



Банк России лоялен к купюрам с историей: потертости, небольшие пятна - не повод для беспокойства, если основные идентификаторы (номинал, серия, рисунок) хорошо различимы. Но вот с серьезно поврежденными купюрами (порванными, склеенными) могут возникнуть трудности – магазины не обязаны их принимать. Если на банкноте сохранилось более 55% площади и видны ее реквизиты – смело направляйтесь в ближайшее отделение банка для обмена (не забудьте паспорт!).



Распространение поддельных денег – серьезное правонарушение, и злоумышленники не упускают возможности нажиться на невнимательности граждан. Будьте бдительны: внимательно осматривайте купюры, не стесняйтесь отказываться от подозрительных банкнот и, при малейшем сомнении, обращайтесь в банк для проверки.



Сайт Банка России – ваш лучший друг: изучите информацию о признаках подлинности банкнот.

Осмотр – дело пяти минут: обращайте внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити, рельефные элементы.

Мобильные приложения – ваши помощники:скачайте приложение для проверки подлинности купюр и обезопасьте себя от подделок.



Семь раз проверь, один – заплати: дополнительные меры предосторожности

Не носите с собой крупные суммы наличных – пользуйтесь банковскими картами.

Не пересчитывайте деньги на виду у посторонних – это привлекает нежелательное внимание.

Будьте особенно внимательны при использовании банкоматов: проверяйте клавиатуру на наличие посторонних устройств, не подпускайте к себе незнакомцев.

Не доверяйте «доброжелателям», предлагающим помощь у банкомата или обмен валюты – скорее всего, это мошенники.

Свидетели подозрительной активности? Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию.

Отдавайте предпочтение безналичным платежам, когда это возможно – это не только удобно, но и безопасно.

По данным Банка России, только в 2022 году было изъято более 12000 фальшивых купюр, причем чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей. Будьте бдительны!



Распознаем фальшивки по всем фронтам: на что обращать внимание?

Бумага: плотная, хрустящая, с водяными знаками, рельефными элементами.

Водяные знаки: легко просматриваются на просвет.

Защитная нить: вплетена в бумагу, видна на просвет, содержит микротекст.

Микротекст: мелкие надписи, различимые только при увеличении.

Рельефные элементы: выпуклые изображения на портретах, гербах, цифрах.

Оптически переменная краска:меняет цвет в зависимости от угла наклона.

Кипп-эффект: изображение меняется при покачивании купюры.

Металлизированная нить: тонкая блестящая полоска, встроенная в бумагу.

Голограмма: трехмерное изображение, переливающееся на свету.

Специальные метки: невидимые невооруженным глазом элементы, определяемые с помощью специальных устройств.

Серийный номер:четкий, ровный, уникальный для каждой банкноты.

Общий вид: аккуратный, без следов клея, посторонних надписей, пятен, повреждений.

Помните: бдительность и осмотрительность - ваши верные союзники в мире наличных денег. При малейшем подозрении на подделку обращайтесь в банк – там вам окажут квалифицированную помощь.