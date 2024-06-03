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Купюры больше никогда не примут в магазинах с 1 июня. Неприятный сюрприз для россиян

Россиянам напоминают о потенциальных рисках, связанных с использованием физических денежных средств, таких как поврежденные или поддельные банкноты, которые могут привести к финансовым потерям.

gi-kursk.ru

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Несмотря на широкое распространение цифровых платежных систем, многие из нас по-прежнему активно пользуются наличными деньгами. Важно помнить о потенциальных рисках, связанных с использованием физических денежных средств, таких как поврежденные или поддельные банкноты, которые могут привести к финансовым потерям.

Обращение с поврежденными купюрами

Банк России устанавливает четкие критерии приемлемости банкнот к оплате: четкость номинала, серии и основного рисунка при незначительных повреждениях. Сильно поврежденные купюры не принимаются в розничных точках. Такие купюры можно обменять в любом банке при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если от них сохранилось более 55 процентов.

Внимание на подделки

Проблема поддельных денег остается актуальной и крайне серьезной, ведь изготовление и распространение подделок является уголовным преступлением. При малейших сомнениях в подлинности купюры рекомендуется обратиться за помощью в банк для ее проверки. Подробно о признаках подлинности бумажных купюр можно узнать на сайте ЦБ России.

Рекомендации по безопасности

  • Храните деньги в безопасном и надежном месте.
  • Избегайте пересчета наличных в общественных местах.
  • Осторожно относитесь к предложениям об обмене денег от незнакомцев.
  • При возможности отдавайте предпочтение безналичным методам оплаты для большей безопасности.

Поддельные купюры в статистике

По данным Центрального банка России, в 2022 году было изъято свыше 12 тысяч фальшивых денег. Это подчеркивает важность бдительности при каждой финансовой операции с наличными.

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