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Купите лотерейный билет: Павел Глоба выделил один знак, который сорвет жирный куш в декабре

Купите лотерейный билет: Павел Глоба выделил один знак, который сорвет жирный куш в декабре

13-znak.ru

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Знаменитый по всей России астролог Павел Глоба рассказал, что в декабре всего лишь один из двенадцати знаков зодиака сможет сорвать жизненный куш удачи и счастья, сообщает ngnovoros.ru.

Родившиеся под созвездием девы в завершающем год месяце почувствуют, как их жизнь начинает окрашиваться новыми яркими красками. В декабре их желания начнут сбываться, а успехи на работе будут радовать почти каждый день. Больше всего везения в профессиональной среде привалит творческим девам - писателям или художникам.

Согласно гороскопу, декабрь также станет для представителей данного знака зодиака месяцем перемен. Однако, чтобы эти перемены были положительными, девам стоит перестать бояться изменить что-то в своей жизни и искренне захотеть вырваться из своего уютного серенького мирка. Вселенная подарит им силы и веру в себя, и это благословение нужно использовать по назначению, в противном случае удача дев может от них отвернуться навсегда.

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