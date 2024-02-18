Новости России
· Алина Алмакаева

Купить квартиру можно на 40% дешевле: эксперты дали совет для всех россиян

Купить квартиру можно на 40% дешевле: эксперты дали совет для всех россиян

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Объем спроса на квартиры на вторичном рынке был заметно сокращен в январе 2024 года, снизившись на 30% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Тем не менее, новостройки по-прежнему остаются востребованными, несмотря на их высокую стоимость. Газета "Парламентская газета" провела исследование, чтобы выяснить причины такой ситуации и предсказать динамику жилищного рынка в текущем году.

Отмечается, что основными инвесторами в жилищное строительство в России являются население. Из-за нехватки личных средств многие люди вынуждены обратиться за кредитами. Однако граждане отдают предпочтение новостройкам благодаря привлекательным льготным условиям ипотеки, предоставляемой для покупки такого жилья. Таким образом, возникает дисбаланс между первичным и вторичным рынками недвижимости.

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, отметил, что до введения льготной ипотеки разница в ценах между этими двумя рынками составляла около 10%, а сейчас эта разница превышает 40%. Он высказал мнение, что льготная ипотека должна быть нацелена на определенные категории граждан, чтобы уменьшить разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости. Аксаков также полагает, что вторая половина года принесет стабилизацию ситуации и более здоровую рыночную динамику. Он полагает, что политика Центрального банка будет способствовать поддержанию спроса на жилье, в том числе на вторичном рынке.

Одним словом, спрос на квартиры на вторичном рынке снизился, но новостройки продолжают пользоваться спросом. Нехватка личных средств вынуждает людей брать кредиты, а привлекательные условия льготной ипотеки для новостроек вызывают дисбаланс между первичным и вторичным рынками недвижимости. Однако председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, полагает, что вторая половина года принесет стабилизацию ситуации, поддерживаемую политикой Центрального банка, и рынок жилья станет более устойчивым и здоровым.

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