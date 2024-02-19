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· Артем Акчурин

Купить квартиру можно на 40% дешевле: эксперты дали ценный совет для всех россиян

Купить квартиру можно на 40% дешевле: эксперты дали ценный совет для всех россиян

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В январе 2024 года спрос на квартиры на вторичном рынке значительно сократился, упав на 30% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Тем не менее, новостройки по-прежнему остаются востребованными, несмотря на их высокую стоимость. Газета "Парламентская газета" провела исследование, чтобы выяснить причины данной ситуации и предсказать динамику жилищного рынка в текущем году.

В исследовании отмечается, что основными инвесторами в жилищное строительство в России являются население. Из-за нехватки собственных средств многие люди вынуждены обращаться за кредитами. Однако граждане предпочитают новостройки благодаря привлекательным льготным условиям ипотеки, предоставляемой для приобретения такого жилья. Таким образом, возникает дисбаланс между первичным и вторичным рынками недвижимости.

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, отмечает, что до введения льготной ипотеки разница в ценах между этими двумя рынками составляла около 10%, а теперь она превышает 40%. Он высказывает мнение, что льготную ипотеку следует предназначать для определенных категорий граждан, чтобы сократить разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости. Аксаков также предполагает, что вторая половина года принесет стабилизацию ситуации и более здоровую динамику на рынке. Он полагает, что политика центрального банка будет способствовать поддержанию спроса на жилье, включая вторичный рынок.

Таким образом, спрос на квартиры на вторичном рынке снизился, но новостройки продолжают пользоваться спросом. Нехватка личных средств заставляет людей обращаться за кредитами, а привлекательные условия льготной ипотеки для новостроек вызывают дисбаланс между первичным и вторичным рынками недвижимости. Однако председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, полагает, что вторая половина года принесет стабилизацию ситуации, поддерживаемую политикой центрального банка, и рынок жилья станет более устойчивым и здоровым.

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