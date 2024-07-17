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«Купаться просто невозможно, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим

В этом году отдыхающих в Анапе ожидал неожиданный сюрприз: вместо ласковых волн — бодрящая прохлада. Температура воды опустилась до +16C, что для многих туристов стало настоящим шоком.

dzen.ru

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В этом году отдыхающих в Анапе ожидал неожиданный сюрприз: вместо ласковых волн — бодрящая прохлада. Температура воды опустилась до +16C, что для многих туристов стало настоящим шоком.

«Как зимой окунулись!» — делятся впечатлениями отдыхающие.

Откуда взялась холодная вода?

Причиной резкого похолодания стало природное явление — апвеллинг. Это подъем глубинных, более холодных вод на поверхность. В результате температура воды у берегов Анапы оказалась на 20 градусов ниже, чем температура воздуха.

Безопасность прежде всего

Власти курорта приняли меры для безопасности отдыхающих:

  • введены ограничения на использование надувных плавсредств;
  • усилено дежурство спасателей на пляжах.

Прогнозы осторожно оптимистичны

Синоптики полагают, что в ближайшие дни вода должна прогреться. А пока Анапа продолжает радовать гостей солнечной погодой и разнообразными развлечениями.

Анапа — это не только море!

Несмотря на капризы погоды, Анапа остается прекрасным местом для отдыха. Здесь каждый найдет себе занятие по душе:

  • фестивали и концерты;
  • аквапарки и дельфинарии;
  • экскурсии и многое другое.

Приезжайте в Анапу — скучно не будет!

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