«Купаться просто невозможно, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим
dzen.ru
В этом году отдыхающих в Анапе ожидал неожиданный сюрприз: вместо ласковых волн — бодрящая прохлада. Температура воды опустилась до +16C, что для многих туристов стало настоящим шоком.
«Как зимой окунулись!» — делятся впечатлениями отдыхающие.
Откуда взялась холодная вода?
Причиной резкого похолодания стало природное явление — апвеллинг. Это подъем глубинных, более холодных вод на поверхность. В результате температура воды у берегов Анапы оказалась на 20 градусов ниже, чем температура воздуха.
Безопасность прежде всего
Власти курорта приняли меры для безопасности отдыхающих:
- введены ограничения на использование надувных плавсредств;
- усилено дежурство спасателей на пляжах.
Прогнозы осторожно оптимистичны
Синоптики полагают, что в ближайшие дни вода должна прогреться. А пока Анапа продолжает радовать гостей солнечной погодой и разнообразными развлечениями.
Анапа — это не только море!
Несмотря на капризы погоды, Анапа остается прекрасным местом для отдыха. Здесь каждый найдет себе занятие по душе:
- фестивали и концерты;
- аквапарки и дельфинарии;
- экскурсии и многое другое.
Приезжайте в Анапу — скучно не будет!
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