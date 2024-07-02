«Купаться пока невозможно»: Вильфанд рассказал, что не так с водой на Черном море

Южные курорты России, включая Сочи и Геленджик, столкнулись с неожиданным понижением температуры морской воды. Это изменение вызвало значительное внимание как среди местных жителей, так и среди туристов.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, объяснил, что основной причиной является подъем воды в горных реках из-за интенсивных осадков, что привело к выносу холодных вод на побережье, сообщает ТАСС.

Причина необычного явления

Основной фактор, влияющий на температуру воды в этом регионе, — это холодные потоки воды, исходящие из гор в результате недавних осадков. Эти потоки направляются непосредственно в Черное море, существенно понижая температуру воды в курортных зонах. В Анапе температура воды достигла 20 градусов, в Сочи — 21 градус.

Временный характер охлаждения

Специалисты подчеркивают, что данный спад температуры является временным явлением. «Мы ожидаем, что после стабилизации уровня воды в горных реках, температура воды в море начнет повышаться, возвращаясь к нормальным значениям для этого времени года,» комментирует Вильфанд.

Как реагировать отдыхающим

Для туристов и местных жителей это явление может стать неприятным сюрпризом, однако оно не должно испортить отдых. Важно следить за актуальными погодными прогнозами и планировать морские купания с учетом изменений температуры воды. Эксперты рекомендуют использовать этот период для занятий, не требующих купания, таких как экскурсии или посещение курортных аттракционов.

Это явление подчеркивает изменчивость природных условий и необходимость готовности к непредсказуемым погодным изменениям. Гидрометцентр продолжит мониторинг ситуации, обеспечивая жителей и гостей курортов самой актуальной информацией о погодных условиях.