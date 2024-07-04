«Купаться пока невозможно»: Роман Вильфанд объяснил, что не так с водой на Черном море

Отпускники, выбравшие для отдыха Сочи, Геленджик и другие популярные курорты юга России, столкнулись с неожиданной проблемой: температура морской воды резко снизилась.

Это вызвало волну обсуждений среди туристов и местных жителей, сообщает pg12.

Откуда взялась холодная вода?

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, причиной стали обильные осадки, которые привели к усилению холодных горных потоков. Впадая в Черное море, они охлаждают воду у берега. Сейчас температура воды у курортов составляет всего 20-21 градус.

Что будет дальше?

Эксперты успокаивают: ситуация временная. Как только уровень воды в горных реках нормализуется, температура моря вернется к комфортным значениям.

Что делать туристам?

Не стоит отчаиваться и отменять отпуск! Следите за прогнозами погоды и корректируйте свои планы. Всегда можно найти альтернативу купанию в море: отправиться на экскурсию, посетить местные достопримечательности или провести время в развлекательных заведениях.

Урок для всех нас

Эта ситуация напоминает о том, как важно учитывать возможные природные капризы, особенно отправляясь на отдых. Гидрометцентр продолжает следить за ситуацией и предоставлять актуальную информацию о погоде.