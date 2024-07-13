«Купаться невозможно, все сидят на берегу»: Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Курортный сезон в разгаре, но Анапа решила встретить туристов необычным сюрпризом: вместо прогретого солнцем моря отдыхающих ожидает бодрящая прохлада.

«Купаться нельзя загорать» - Анапа меняет правила игры

Температура воды на знаменитом курорте опустилась до +16C, тогда как на берегу царит настоящая жара — до +36C. Такой контраст температур стал неожиданностью как для самих отдыхающих, так и для владельцев туристического бизнеса.

«Мы приехали погреться на солнышке и накупаться в волю, а в итоге купаемся по 5 минут», — рассказывает туристка Жанна из Перми.

Апвеллинг: что это такое и чем он опасен?

Виной всему природное явление — апвеллинг, когда холодные глубинные воды поднимаются на поверхность. Специалисты успокаивают: это временное явление, которое уже наблюдалось на Черноморском побережье ранее.

Безопасность прежде всего

Пока температура воды не нормализуется, на пляжах Анапы временно запрещено использовать надувные матрасы и круги. Синоптики прогнозируют повышение температуры воды в ближайшие дни.

Несмотря на «ледяной» сюрприз, Анапа продолжает принимать гостей, предлагая им богатую экскурсионную программу и другие развлечения. Этот сезон наглядно показал: природа может преподнести неожиданные сюрпризы, поэтому к отдыху нужно быть готовым всегда.