«Купаться невозможно, все сидят на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим

Лето в Анапе в этом году преподнесло неожиданный сюрприз туристам: вместо привычного тепла морская вода охладилась до арктических температур. Известный своими уютными и теплыми пляжами, курорт стал местом испытаний для поклонников морских купаний.

По словам туристов, температура воды снизилась до поразительных 16 градусов Цельсия. Этот контраст с воздушной температурой, достигавшей 36 градусов, сделал купание неожиданно острым переживанием. Одна из отдыхающих, Жанна из Пермского края, поделилась своими впечатлениями: «Рассчитывали на расслабленный отдых у моря, а приходится ограничивать время в воде из-за холода».

Специалисты объясняют этот феномен явлением апвэллинга — поднятием к поверхности холодных подводных течений, что и приводит к снижению температуры прибрежной воды. Похожие условия уже фиксировались ранее на Черноморском побережье, включая Сочи, и теперь они достигли Анапы.

В связи с усилением течений, связанных с апвэллингом, местные власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств для обеспечения безопасности туристов. Однако ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни по мере улучшения погодных условий.

Несмотря на прохладную воду, Анапа по-прежнему остается привлекательным направлением для летнего отдыха, предлагая обширную программу развлечений помимо пляжного отдыха. Курортные развлечения и культурные достопримечательности гарантируют, что отпуск будет насыщенным и интересным, даже если море временно не радует теплотой.

Этот сезон напоминает туристам о необходимости быть готовыми к любым погодным изменениям и иметь альтернативные планы, чтобы отдых оставался приятным, несмотря на капризы природы.