«Купаться невозможно, все сидят на берегу»: Черное море преподнесло гадкий подарок отдыхающим
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Курортный сезон в Анапе принес неожиданный сюрприз: традиционно ласковое Черное море встретило отдыхающих арктической прохладой. Вместо привычных теплых купаний туристы получили возможность окунуться в бодрящую водную стихию.
Море охладило пыл курортников
Температура воды на побережье Анапы опустилась до рекордных +16C, в то время как воздух прогревался до +36C. Контраст между знойным воздухом и холодной водой оказался настолько ощутимым, что многие отдыхающие предпочли сократить время купания.
«Мы мечтали о пляжном релаксе, но вода оказалась слишком холодной», - делится впечатлениями туристка Жанна из Перми.
Виновник холода - апвеллинг
Причиной аномалии стал апвеллинг - природное явление, при котором холодные глубинные слои воды поднимаются к поверхности. Специалисты отмечают, что подобные явления уже наблюдались на Черноморском побережье, включая Сочи.
Безопасность - прежде всего
Власти курорта временно ограничили использование надувных плавсредств, чтобы обезопасить отдыхающих. Синоптики успокаивают: в ближайшие дни погода наладится, и температура воды нормализуется.
Несмотря на капризы погоды, Анапа продолжает радовать гостей разнообразными развлечениями. Этот сезон еще раз напомнил нам о том, что к отдыху нужно быть готовым даже с учетом природных сюрпризов.
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