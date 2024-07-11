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«Купаться невозможно, все сидят на берегу»: Черное море преподнесло гадкий подарок отдыхающим

Курортный сезон в Анапе принес неожиданный сюрприз: традиционно ласковое Черное море встретило отдыхающих арктической прохладой. Вместо привычных теплых купаний туристы получили возможность окунуться в бодрящую водную стихию.

vsegda-pomnim.com

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Курортный сезон в Анапе принес неожиданный сюрприз: традиционно ласковое Черное море встретило отдыхающих арктической прохладой. Вместо привычных теплых купаний туристы получили возможность окунуться в бодрящую водную стихию.

Море охладило пыл курортников

Температура воды на побережье Анапы опустилась до рекордных +16C, в то время как воздух прогревался до +36C. Контраст между знойным воздухом и холодной водой оказался настолько ощутимым, что многие отдыхающие предпочли сократить время купания.

«Мы мечтали о пляжном релаксе, но вода оказалась слишком холодной», - делится впечатлениями туристка Жанна из Перми.

Виновник холода - апвеллинг

Причиной аномалии стал апвеллинг - природное явление, при котором холодные глубинные слои воды поднимаются к поверхности. Специалисты отмечают, что подобные явления уже наблюдались на Черноморском побережье, включая Сочи.

Безопасность - прежде всего

Власти курорта временно ограничили использование надувных плавсредств, чтобы обезопасить отдыхающих. Синоптики успокаивают: в ближайшие дни погода наладится, и температура воды нормализуется.

Несмотря на капризы погоды, Анапа продолжает радовать гостей разнообразными развлечениями. Этот сезон еще раз напомнил нам о том, что к отдыху нужно быть готовым даже с учетом природных сюрпризов.

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