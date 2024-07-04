«Купаться невозможно, сидим на берегу»: черноморский пляж преподнес огорчающий сюрприз отдыхающим

Обычно летний отдых в Анапе ассоциируется с теплыми солнечными днями и приятной температурой морской воды, однако в этом году отпуск многих был омрачен необычным природным явлением. Температура воды в районе станицы Благовещенской неожиданно упала до 16 градусов, в то время как воздух прогревался до 36 градусов.

Отзывы туристов на резкое похолодание

Такое резкое изменение погодных условий стало настоящим испытанием для отдыхающих. «По ощущениям, вода сейчас как во время зимнего крещения, это действительно неожиданно», - делится своими впечатлениями Денис из Краснодара. Жанна, приехавшая из Пермского края, также выразила разочарование: «Мы с дочерью ожидали теплого моря, но из-за холодной воды не можем полноценно купаться уже несколько дней».

Причина снижения температуры воды

Специалисты объясняют это резкое похолодание апвэллингом, явлением, при котором холодные подводные течения поднимаются к поверхности. Аналогичные условия наблюдались ранее у побережья Сочи. Вопреки текущим погодным условиям, многие метеорологические ресурсы продолжают показывать температуру воды около 24 градусов, что значительно отличается от реальной ситуации.

Безопасность на воде

В связи с сильными течениями, вызванными апвэллингом, местные власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств, чтобы минимизировать риски для отдыхающих. Локальные жители подтверждают, что из-за холода в воде активность на пляже заметно снизилась.

Возможное улучшение ситуации

Эксперты осторожно оптимистичны относительно скорого повышения температуры моря, если погодные условия стабилизируются и не будет новых штормов. Тем не менее апвэллинг является естественным процессом для морских вод и может снова привести к неожиданностям для туристов.

Такие необычные погодные условия напоминают о необходимости готовности к разнообразным сценариям, даже в отпуске, и важности проверки актуальных погодных условий перед планированием путешествий, о чем сообщил портал «Живая Кубань».