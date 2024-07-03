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«Купаться невозможно, сидим на берегу»: черноморский пляж преподнес неприятный сюрприз отдыхающим

Летний отдых в Анапе, который обычно ассоциируется с теплыми и ясными днями, в этом году омрачен редким природным явлением.

gubdaily.ru

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Летний отдых в Анапе, который обычно ассоциируется с теплыми и ясными днями, в этом году омрачен редким природным явлением.

Отдыхающие на пляжах станицы Благовещенской столкнулись с неожиданным падением температуры морской воды до 16 градусов при воздушной температуре до 36 градусов.

Денис, турист из Краснодара, поделился своим удивлением: «Вода сейчас холодная, как в январе во время Крещения. Это действительно неожиданно». Многие приезжие, надеявшиеся на теплое море, разочарованы. Жанна из Пермского края рассказывает: «Мы с дочерью уже два дня не можем поплавать — слишком холодно. Мы только окунулись и сразу вышли на берег».

Специалисты связывают снижение температуры с апвэллингом — явлением, при котором происходит подъем холодных подводных течений к поверхности. Аналогичное явление недавно наблюдалось у побережья Сочи. Несмотря на это, многие метеорологические сайты все еще показывают температуру воды в Анапе около 24 градусов, что не соответствует реальности.

Из-за сильных течений, вызванных апвэллингом, власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств. Локальные жители отмечают, что из-за холода в воде купаются немногие.

Эксперты предполагают, что температура моря может повыситься в ближайшие дни, если погодные условия нормализуются и не произойдет новых штормов. Однако апвэллинг — естественное явление для морских вод, которое часто приводит к неожиданностям для туристов, ожидающих теплой воды. О ситуации сообщает издание «Живая Кубань».

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