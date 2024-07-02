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«Купаться невозможно, сидим на берегу»: черноморский пляж преподнес гадкий сюрприз отдыхающим

Летний сезон в Анапе, традиционно ожидаемый за его теплыми и солнечными днями, в этом году омрачен неожиданным природным явлением.

mykaleidoscope.ru

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Летний сезон в Анапе, традиционно ожидаемый за его теплыми и солнечными днями, в этом году омрачен неожиданным природным явлением.

Туристы, наслаждающиеся отдыхом на пляжах станицы Благовещенской, столкнулись с резким понижением температуры морской воды, которая достигла всего 16 градусов, в то время как воздух прогревается до 36 градусов.

Денис из Краснодара выразил свое изумление: «Я помню, как купался здесь в январе на Крещение, и вода казалась мне тогда такой же холодной. Это действительно шокирует».

Эта ситуация особенно расстроила туристов, приехавших за теплым морем из других регионов. Жанна из Пермского края поделилась: «Мы с дочкой уже второй день не можем нормально искупаться — вода чрезвычайно холодная. На пляже мы смогли только немного умыться и сразу же возвращаемся обратно на берег».

Специалисты объясняют этот неожиданный холод явлением апвэллинга, при котором холодные подводные течения поднимаются к поверхности. Подобное уже наблюдалось у берегов Сочи несколько дней назад. Несмотря на это, многие метеорологические сайты по-прежнему указывают температуру воды в Анапе на уровне 24 градусов, что сильно отличается от действительности.

В связи с сильной нагонной волной, вызванной апвэллингом, местные власти ввели запрет на использование надувных плавсредств. Несмотря на это, местные жители отмечают, что из-за холодной воды и так немногие решаются на купание.

Эксперты предполагают, что температура воды может повыситься в ближайшие дни, если погодные условия стабилизируются и новый шторм не нарушит текущую ситуацию. Тем не менее, такое явление, как апвэллинг, хоть и является естественным для морских вод, всегда приносит сюрпризы для отдыхающих, ожидающих более теплых вод, сообщает «Живая Кубань».

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