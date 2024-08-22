«Купаться невозможно, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Это лето оказалось неожиданно холодным для туристов, прибывших в Анапу, курорт, славящийся своим теплым морем. Теперь вместо обычного теплого пляжного отдыха отдыхающие сталкиваются с условиями, напоминающими крещенские купания.

Описание ситуации:

Туристы, такие как Жанна из Пермского края, испытывают неудобства из-за резко похолодавших вод: «Море холодное, как в самом середине зимы, мы с дочерью едва можем окунуться». Этот необычный холод объясняется апвэллингом — подъемом холодных подводных течений, которые драматически снизили температуру воды до 16 градусов, в то время как воздух прогрелся до 36 градусов.

Воздействие на курортную жизнь:

Этот значительный температурный разрыв между воздухом и водой вынудил местные власти ввести ограничения на использование надувных средств для плавания и принять другие меры безопасности. В результате значительно сократилось количество купающихся.

Перспективы и ожидания:

Специалисты выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации, если активность апвэллинга уменьшится. Несмотря на временные неудобства, Анапа продолжает привлекать туристов благодаря своим разнообразным развлечениям и культурным событиям.

Холодные воды не смогли подавить энтузиазм Анапы. Город по-прежнему привлекает отдыхающих своим гостеприимством и многообразием мероприятий, предлагая что-то интересное для каждого посетителя, несмотря на капризы погоды.