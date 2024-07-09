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«Купаться невозможно, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим

Летний отдых в Анапе этот год запомнится многим из-за неожиданно холодной морской воды, которая стала серьёзным испытанием для любителей пляжного отдыха. Известный своими тёплыми пляжами, курорт вдруг представил туристам арктические условия купания.

bangkokbook.ru

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Летний отдых в Анапе этот год запомнится многим из-за неожиданно холодной морской воды, которая стала серьёзным испытанием для любителей пляжного отдыха. Известный своими тёплыми пляжами, курорт вдруг представил туристам арктические условия купания.

Отдыхающие, приехавшие насладиться морем, столкнулись с температурой воды, опустившейся до удивительных 16 градусов Цельсия — контраст с воздушной температурой в 36 градусов делал купание особенно шокирующим. «Планировали наслаждаться морем, а вынуждены минимизировать время в воде из-за холода», — говорит Жанна из Пермского края, отдыхающая с дочерью.

Эксперты связывают резкое похолодание моря с явлением апвэллинга, при котором холодные подводные течения поднимаются к поверхности, снижая температуру воды в прибрежной зоне. Такое явление уже наблюдалось на Черноморском побережье, включая Сочи, и теперь достигло Анапы.

Из-за возникших сильных течений, вызванных апвэллингом, введены ограничения на использование надувных плавсредств для безопасности отдыхающих. В то же время местные власти и специалисты ожидают, что ситуация нормализуется в ближайшие дни с улучшением погодных условий.

Несмотря на текущие погодные неурядицы, Анапа остаётся привлекательным местом для летнего отдыха. Курорт предлагает множество развлечений помимо пляжного отдыха, что позволяет гостям города насладиться культурными и природными достопримечательностями, даже когда море не радует теплом.

Этот сезон напоминает о необходимости быть готовым к переменам в погоде и иметь планы на случай неожиданных условий, чтобы отпуск оставался приятным и насыщенным, несмотря на капризы природы.

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