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Купаться будет нельзя десятилетиями: 10 тысяч тонн мазута оказались в Азовском море

На рассвете 15 декабря Керченский пролив стал э...

dzen.ru

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На рассвете 15 декабря Керченский пролив стал эпицентром масштабной морской трагедии. Два нефтеналивных танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», столкнулись с разгулом непогоды, что привело к их разрушению из-за волны мощностью до семи баллов.

По данным издания «Известия», этот стихийный бедственный инцидент унёс жизнь одного человека, в то время как спасение остальных продолжается.

Подробности инцидента

«Волгонефть-212» первой сообщила о бедствии, когда сильные порывы ветра и морское волнение серьёзно повредили её корпус, заставив судно сесть на мель. Вскоре стало известно о похожих проблемах у «Волгонефть-239», находившегося недалеко от порта Тамань. Экипажи обоих танкеров столкнулись с критической ситуацией: на борту первого находились 13 членов, второго — 14. Операции по эвакуации одного из экипажей были успешны, но, к сожалению, не без потерь.

Организация спасательных работ

В спасательных операциях принимают участие более 50 спасателей и 11 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 и буксир «Меркурий». Президент России поручил мобилизовать все необходимые ресурсы, а для координации усилий в Ростове-на-Дону был установлен оперативный штаб. По информации пресс-секретаря Кремля, вице-премьер Виталий Савельев возглавил рабочую группу по ликвидации последствий бедствия.

Экологические реперкуссии

Как оказалось, из-за повреждений на борту «Волгонефть-212» произошёл разлив примерно 4 тысяч тонн мазута, что вызвало образование нефтяной плёнки на поверхности воды. Эксперты выражают опасения относительно долгосрочного воздействия этого загрязнения на морскую экосистему. Происходит активная ликвидация угрозы с использованием сорбентов и специализированных технологий для очистки воды.

Техническое состояние и последствия для судоходства

Танкеры, построенные в Волгограде в 1969 и 1973 годах соответственно, долгие годы функционировали на российских водных путях. Их возраст и состояние теперь ставят под вопрос, вызывая обсуждения о стандартах безопасности и техническом обслуживании морских судов.

Правовые и следственные меры

Следственный комитет начал уголовное расследование по факту нарушений правил безопасности, приведших к катастрофе. Основное внимание уделено действиям экипажа и техническому состоянию танкеров. При выявлении виновных им может грозить значительное уголовное наказание.

Трагедия в Керченском проливе напоминает о необходимости тщательного соблюдения мер безопасности в морском судоходстве и о важности своевременного реагирования на аварийные ситуации. Опыт спасательных работ и уроки из происшествия должны стать основой для улучшения правил и стандартов в будущем.

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