Купаться будет нельзя десятилетиями: 10 000 тонн мазута оказались в Азовском море

15 декабря два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе из-за мощного шторма. Один из них сел на мель, второй начал разрушаться. Экипажи эвакуированы, но есть погибший и пострадавшие.

Власти координируют спасательные работы, а экологи предупреждают об угрозе разлива мазута, сообщает iz.ru.

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе произошло крупное ЧП с двумя нефтяными танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна попали в бедствие из-за неблагоприятных погодных условий: сильные порывы ветра и семибалльные волны стали причиной их повреждений.

Детали происшествия

Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший 4 тысячи тонн мазута. Штормовые волны повредили корпус судна, после чего оно село на мель. Спасательная операция, организованная силами МЧС России, началась незамедлительно.

Однако уже через час стало известно, что в том же районе бедствие терпит ещё один танкер — «Волгонефть-239». Судно оказалось неподалёку от берега в районе порта Тамань.

На борту двух танкеров находились экипажи численностью 13 и 14 человек соответственно.

Команду «Волгонефть-212» эвакуировали с помощью вертолёта Ми-8.

Один человек погиб, двое пострадали тяжело, а ещё девять моряков госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Эвакуация «Волгонефть-239» была осложнена погодными условиями, но на судне есть всё необходимое для поддержания жизнедеятельности экипажа.

Экологическая угроза из-за разлива мазута

Ситуация усугубляется тем, что повреждения танкеров привели к разливу нефтепродуктов. На поверхности воды образовалась маслянистая плёнка, характерная для утечек мазута.

Эксперты уже начали ликвидацию загрязнения:

Работы координирует ФГБУ «Морспасслужба», которая применяет специальные нефтесборные установки.

Эколог Сергей Михайлюта отметил, что быстрое распространение нефтепродуктов требует оперативной локализации загрязнённого участка. Однако даже при максимальных усилиях плёнка может осесть на дно, создавая долгосрочную угрозу морской флоре и фауне.

«Важно как можно скорее использовать сорбенты и нефтеловушки. При текущем волнении сложно контролировать весь разлив», — добавил специалист.

Действия властей и следственных органов

Ситуация привлекла внимание федеральных властей. Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для контроля спасательных работ, возглавил которую вице-премьер Виталий Савельев. В Ростове-на-Дону развернут оперативный штаб для координации действий спасателей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности мореплавания, повлёкшее смерть человека. Специалисты проверяют техническое состояние танкеров и действия экипажей в сложных погодных условиях.

«Если будет доказано, что причиной бедствия стали ошибки судовладельцев или экипажа, виновным грозит до семи лет лишения свободы», — пояснил юрист Андрей Спиридонов.

Очевидцы о трагедии

Матрос Александр Марченко, находившийся на борту «Волгонефть-212», рассказал о начале катастрофы:

«Утром волны были огромные. Корпус начало ломать, мы надели спасательные жилеты и собрались в рубке. Спасательный буксир не мог подойти из-за шторма. Только вертолёт смог нас эвакуировать».

Капитан судна подтвердил, что кормовая часть ещё держалась на плаву, но конструкция была сильно повреждена.

Трагедия в Керченском проливе стала результатом стихийной силы природы и уязвимости судов перед неблагоприятными условиями. Спасательные работы продолжаются, но уже сейчас очевидно, что последствия аварии затронут не только экипажи, но и экологическое состояние региона.

Местные власти, спасатели и эксперты делают всё возможное для минимизации ущерба и помощи пострадавшим.

