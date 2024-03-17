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· Алина Алмакаева

Крылья вырастут весной: Глоба назвала знак, который должен испытать счастье уже с 17 марта

Крылья вырастут весной: Глоба назвала знак, который должен испытать счастье уже с 17 марта

gorodkirov.ru

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По прогнозу известной российской астрологини Тамары Глобы, одному из знаков зодиака в ближайшие месяцы грядут кардинальные изменения, обещающие полное счастье в его жизни. Основное внимание затронет его профессиональную сферу. Вдруг работа, которая ранее казалась настоящим адом, принесет удовлетворение и радость. Вместе с возросшим интересом к своей деятельности придут первые успехи и возможное повышение заработной платы, и, по словам Глобы, далее может последовать и продвижение по карьерной лестнице, если, конечно, человек сам будет стремиться к этому.

Помимо профессиональной сферы, жизнь обретет новые краски благодаря творческим устремлениям или другим видам активности, о которых раньше мечтали, но не находили времени для их осуществления. Эти занятия настолько захватят и увлекут, что будет невозможно им отказаться. Появится ощущение, будто у вас выросли крылья, которые поднимут вас на новый уровень жизни.

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