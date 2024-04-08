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· Артем Акчурин

Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь каждого россиянина никогда не будет прежней

Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь каждого россиянина никогда не будет прежней

РБК

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина недавно поделилась оптимистичным отзывом о пилотном проекте цифрового рубля.

По ее мнению, данный амбициозный проект успешно развивается, с активным участием 12 кредитных организаций, примерно 600 граждан и 30 торговых и сервисных компаний из разных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты России, которую Центральный банк планирует ввести дополнительно к уже существующим наличным и безналичным средствам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: создание и пополнение кошельков, переводы средств между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, контролируемых регулятором.

Согласно планам Центрального банка, после завершения пилотного проекта цифровой рубль должен стать обыденным средством расчетов в России уже к 2025 году. Важно отметить, что для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут осуществляться без комиссий. Однако есть ограничение на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей будет установлен тариф за прием оплаты товаров и услуг в цифровом рубле: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Эти изменения вызывают интерес как у бизнеса, так и у обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, сообщает news102.

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