Крупнейшая денежная реформа современности: она изменит жизнь каждого россиянина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина недавно поделилась оптимистичными новостями о пилотном проекте цифрового рубля.

По ее словам, этот амбициозный проект успешно развивается, с участием 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 компаний из разных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует запустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным средствам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, контролируемых банком.

По планам Центрального банка, цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России к 2025 году после завершения эксперимента. Важно отметить, что для граждан платежи и переводы в цифровой валюте будут без комиссий. Однако есть ограничение на сумму пополнения цифрового кошелька с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будет взиматься тариф за прием платежей в цифровом рубле: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти изменения вызывают интерес как у предпринимателей, так и у обычных граждан, открывая новые возможности для российской экономики, информирует news102.