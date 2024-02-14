Новости России
· Ульяна Сенько

Круглый год без забот: одному знаку зодиака Глоба предрекла лучшие 12 месяцев жизни

Круглый год без забот: одному знаку зодиака Глоба предрекла лучшие 12 месяцев жизни

gb5kirov.ru

Подписаться в Telegram

Всемирно известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в 2024 году невероятная судьба ожидает представителей только одного знака зодиака - Льва.

За оставшиеся 11 месяцев года в их жизни произойдет множество невообразимых событий, а в начале следующего, 2025 года, они станут совершенно другими.

Зеленый Дракон возьмет их под свое крыло. Тем не менее, и здесь, и там все будет складываться как нельзя лучше. Перед вами маячит высокая должность и звенящие карманы с деньгами.

Единственное, что советуют звезды, - вовремя завершить работу по плану. Если вы этого не сделаете, она станет обузой и настоящим препятствием на пути к вашим целям.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

как выглядят тараканы домашние фото

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

ремонт рольставней в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой