Круглый год без забот: одному знаку зодиака Глоба предрекла лучшие 12 месяцев жизни

Всемирно известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в 2024 году невероятная судьба ожидает представителей только одного знака зодиака - Льва.

За оставшиеся 11 месяцев года в их жизни произойдет множество невообразимых событий, а в начале следующего, 2025 года, они станут совершенно другими.

Зеленый Дракон возьмет их под свое крыло. Тем не менее, и здесь, и там все будет складываться как нельзя лучше. Перед вами маячит высокая должность и звенящие карманы с деньгами.

Единственное, что советуют звезды, - вовремя завершить работу по плану. Если вы этого не сделаете, она станет обузой и настоящим препятствием на пути к вашим целям.