Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Крошку в горшок — и герань как подменили: листья не желтеют, а бутоны лезут даже на молодых черенках

Герань давно завоевала любовь садоводов благодаря своему яркому и продолжительному цветению. Однако не все знают, как ухаживать за этим растением, чтобы его листья оставались зелеными и сочными, а бутоны радовали взгляд даже на молодых черенках.

dubabah.club

Подписаться в Telegram

Герань, или пеларгония, давно завоевала любовь садоводов благодаря своему яркому и продолжительному цветению.

Однако не все знают, как ухаживать за этим растением, чтобы его листья оставались зелеными и сочными, а бутоны радовали взгляд даже на молодых черенках. Открытием для многих может стать простой, но эффективный метод, который обеспечит идеальные условия для вашей герани.

Ключ к здоровью герани: правильная пересадка

Пересадка играет критическую роль в уходе за геранью. Один из проверенных способов — использование «крошки» или мелкого, легкого субстрата, который обеспечивает отличный дренаж и доступ кислорода к корням растения. Такой подход предотвращает застой воды и развитие гнили, что часто становится причиной желтизны листьев.

Выбор горшка и субстрата

Для герани лучше всего подходят глиняные или керамические горшки, которые способствуют дополнительному воздухообмену. Размер горшка должен быть немного больше корневой системы, чтобы растение могло свободно развиваться. Субстрат желательно выбирать легкий и питательный, с хорошими дренажными свойствами. Хорошо подойдет смесь из торфа, перлита и небольшого количества песка.

Уход после пересадки

После пересадки важно правильно поливать герань. Растение любит умеренный полив, при котором земля должна слегка подсыхать между поливами. Избегайте переувлажнения, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний. Также герань предпочитает яркий рассеянный свет и защиту от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы.

Стимуляция цветения

Чтобы стимулировать образование бутонов, особенно на молодых черенках, регулярно удаляйте увядшие листья и цветоносы. Это направит энергию растения на развитие новых побегов и цветов. Кроме того, можно использовать слабые растворы комплексных минеральных удобрений, которые будут поддерживать здоровье и декоративность герани.

Соблюдение этих несложных правил поможет вашей герани оставаться здоровой и обильно цвести в течение всего сезона. Правильная пересадка в «крошку» и умеренный уход сделают ваше растение живым украшением дома или сада, привлекающим восхищенные взгляды всех, кто его увидит.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Казани

день назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

сетка на окно от тараканов

Новости Казани

16 часов назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

сварка на заказ в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

15 часов назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Казани

13 часов назад

В Казани отменили 2 автобусных маршрута и изменили схему еще 9
Новости Татарстана
9 часов назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

10 часов назад

В Казани спасли подростка 2006 года, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

Интересное в Казани

день назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

Новости Казани

12 часов назад

Шаурма, эчпочмак и пицца: топ популярных вкусностей в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В Зеленодольске 3 июля дали старт строительству 4-й очереди логоцентра Ozon
В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом
Новости Татарстана
11 часов назад

В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом

Новости Казани

13 часов назад

Лицей со школой дронов в Казани планируют построить уже к 1 сентября

Новости Татарстана

13 часов назад

Заработная плата форварда Ника Петана в «Ак Барсе» составит 65 млн рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться
«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Интересное в Казани
5 дней назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист
Новости Татарстана
11 часов назад

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист