Крепко за кошелек держись, шофер: стали известны популярные схемы мошенничества на дорогах в 2024 году

Водители, будьте внимательны на дорогах!

Это предупреждение касается не только соблюдения скоростного режима и других правил ПДД, но и необходимости внимательно следить за ситуацией на дорогах. Тульская служба новостей сделала подборку наиболее распространенных случаев мошенничества на дорогах в 2024 году.



Одна из таких махинаций встречается в основном в крупных городах. Водитель-мошенник следует за машиной, которую собирается обмануть, а вторая машина его сообщников уходит на обгон. В то время, когда первый автомобиль резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот притормаживает. В это время вторая машина подставляется под удар и выступает в роли потерпевшего.



Страшно то, что мошенники специально ищут новичков за рулем. Знак "Начинающий водитель" на автомобиле становится для них сигналом к действию. Водителю угрожают и предлагают договориться на месте без вызова ГИБДД.



Но бывает и такое, что в описанной выше ситуации ДТП фактически не произошло. Имитация звука столкновения создает иллюзию происшествия. Затем, под создаваемым давлением, мошенники предлагают договориться.Однако самая распространенная схема автоподстав - это ДТП на круговом движении. Мошенники едут параллельно, пристраиваясь слева и пытаясь скрыться в слепой зоне водителя. Затем они подставляются под удар, оказываясь потерпевшими.Единственный способ борьбы с мошенниками на дороге - это официальное оформление дорожно-транспортного происшествия.