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· Артем Акчурин

Кредиты больше брать не сможете: Набиуллина сделает важное заявление уже 16 февраля

Кредиты больше брать не сможете: Набиуллина сделает важное заявление уже 16 февраля

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Эксперты прогнозируют, что первое заседание Центрального банка с июня пройдет без повышения ставки. Это вызвано возможной паузой в ужесточении политики. Сообщает РБК.

Впервые за семь месяцев ключевая ставка может остаться без изменений, согласно 30 опрошенным экспертам РБК. Некоторые из них также считают маловероятным повышение ставки при ускорении инфляции в январе. Согласно консенсус-прогнозу РБК, Совет директоров Банка России на заседании 16 февраля оставит ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых. Все 30 экспертов ожидают сохранения ставки. Трое из них предполагают, что ЦБ может рассмотреть вопрос о повышении ставки на 50-100 базисных пунктов в случае ускорения темпа роста цен.

Если прогноз аналитиков сбудется, то в феврале Банк России впервые за семь месяцев оставит ставку неизменной. Начиная с июля 2023 года, регулятор последовательно ужесточал денежно-кредитные условия на плановых и одном внеплановом заседании, и в результате к концу года ставка достигла 16% годовых.

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