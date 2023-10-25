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Красный, как кровь ноябрь: Глоба назвал 4 знака зодиака, которых ждут адские страдания

Красный, как кровь ноябрь: Глоба назвал 4 знака зодиака, которых ждут адские страдания

stylishbag.ru

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Известный астролог и предсказатель Павел Глоба рассказал, что у некоторых знаков зодиака в ноября начнется период неудач, потерь и страданий. Глоба настоятельно не рекомендует родившимся под созвездиями овна, близнецов, льва и скорпиона не строить грандиозных планов на предстоящий месяц и по максимум стараться избегать спорных и острых тем в общении с людьми, в противном случае вышеназванные знаки зодиака наживут себе большие неприятности, сообщил progorodsamara.ru.

Овны, вас в ноябре ожидают тяжелые времена: упадок сил, энергии,а и вместе с ними настроения. Звезды советуют представителям знака зодиака овен в завершающем осень месяце не принимать важных решений.

Близнецы, согласно гороскопу, постарайтесь изо всех сил не ввязываться в споры и конфликты в ноябре, иначе вам несдобровать. В этом месяце родившимся под созвездием близнецов будет крайне трудно избежать ссор с близкими.

Представителям знака зодиака лев, астролог советует заняться вам своим здоровьем в ближайшем будущем: откажитесь от физических и эмоциональных нагрузок.

Скорпионы, в ноябре звезды вам не благоволят. На каждом шагу,что на работе, что в личной жизни, вас будут поджидать неудачи. Астролог рекомендует не браться за сложные проекты в профессиональной деятельности. А в отношениях вам необходима передышка, вы тратите очень много сил на вторую половину. Лучше займитесь своим внутренним состоянием: посещайте выставки, ходите в кино или же читайте свои любимые книги.

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