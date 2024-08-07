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Крашеная вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше оставить на полке магазина

Росконтроль  бьет  тревогу:  российский  рынок ...

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Росконтроль бьет тревогу: российский рынок молочной продукции наводнен фальсификатом. Эксперты Центра провели масштабное исследование более 50 известных брендов молока и выявили как образцовых производителей, так и откровенных нарушителей.

"Белые списки" Росконтроля:

На вершине рейтинга – молоко "Экомилк" (3,2% жирности), которое специалисты признали натуральным, безопасным и отличающимся отличными вкусовыми качествами.

Также высокие оценки получили бренды "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в них растительных жиров и сухого молока.

Опасный "молочный" продукт:

А вот молоко "Маруся" попало в "черный список" Росконтроля. В нем была обнаружена кишечная палочка и превышение допустимого уровня микробной обсемененности, что делает его потенциально опасным для здоровья.

Подделки под видом натурального продукта:

Молоко брендов "Честное коровье молоко" и "36 копеек" эксперты отнесли к фальсификату из-за наличия фитостеринов – веществ, свидетельствующих о добавлении растительных жиров и ненатуральном происхождении продукта.

Результаты исследования Росконтроля еще раз подтверждают важность внимательного выбора молочной продукции. Будьте бдительны, изучайте этикетки и отдавайте предпочтение проверенным производителям!

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