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Крашеная мелом вода: Росконтроль озвучил марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Недавние исследования, проведенные экспертным ц...

razrisyika.ru

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Недавние исследования, проведенные экспертным центром «Росконтроль», выявили серьезные проблемы с качеством молочной продукции, представленной на российском рынке.

Большая часть проверяемых образцов нарушает государственные стандарты, что вызывает вопросы о надежности и безопасности продуктов, которые потребители ежедневно приобретают.

Тенденции среди молочных брендов

Среди протестированных производителей некоторые марки, такие как «Экомилк», «Село зеленое», «Вкуснотеево» и «Простоквашино», выделяются как образцы качества и натуральности. Их продукция прошла строгие испытания, подтвердив отсутствие пальмового масла и сухого молока, что делает их лидерами в сегменте здорового питания.

Тем не менее, не все бренды смогли продемонстрировать такие положительные результаты. Например, продукция марки «Маруся» не прошла проверку из-за выявления кишечной палочки и повышенного уровня микроорганизмов. Также обнаружены проблемы у «Честного коровьего молока» и «36 копеек», где в составе продукции нашли растительные жиры, сообщает «Про Город Сыктывкар».

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