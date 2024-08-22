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Крашеная мелом вода: Росконтроль обнародовал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Недавно «Росконтроль» представил результаты мас...

medaboutme.ru

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Недавно «Росконтроль» представил результаты масштабной проверки рынка молочной продукции, и выводы неутешительны: значительная часть товаров не соответствует заявленным стандартам качества. Эксперты проанализировали более 50 брендов, и оказалось, что молочная идиллия на полках магазинов далека от реальности.

Кто на сливочной горе?

В числе лидеров, подтвердивших репутацию качественных производителей, оказались «Экомилк» (3,2%), «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Молоко нашей дойки». Лабораторные тесты подтвердили их натуральность, безопасность и высокие вкусовые качества, развеяв подозрения в использовании растительных жиров или сухого молока.

Кислое послевкусие

Однако некоторые бренды оказались в «черном списке». Так, в продукции марки «Маруся» обнаружена кишечная палочка и высокий уровень микробов, что делает ее употребление небезопасным. Тревогу вызвали и «Честное коровье молоко» с «36 копеек», в составе которых выявлены фитостерины, свидетельствующие о фальсификации состава и использовании в качестве ингредиентов жиров растительного происхождения, сообщает pg11.

Потребитель, будь бдителен!

«Росконтроль» призывает потребителей быть бдительными и с вниманием изучать этикетки молочных продуктов. Отдавайте предпочтение проверенным производителям, заслужившим доверие своей прозрачностью и качеством продукции.

Данное исследование в очередной раз подчеркивает важность независимого контроля качества продуктов питания и информирования населения о потенциальных рисках. Внимательный подход к выбору молочной продукции — это залог вашего здоровья и хорошего самочувствия.

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