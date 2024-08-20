Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Недавние проверки, осуществленные центром экспе...

agrarnayanauka.ru

Подписаться в Telegram

Недавние проверки, осуществленные центром экспертизы «Росконтроль», выявили серьезные недостатки в качестве молочной продукции на российском рынке.

Более 50% из 50 проверенных молочных брендов не соответствовали установленным стандартам, были обнаружены случаи фальсификации.

Лидеры качества и безопасности

Некоторые марки выделяются своим высоким качеством и природными ингредиентами. Продукция таких брендов, как «Экомилк», «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино», продемонстрировала отличные результаты в испытаниях. Эти компании заслужили высокие оценки за качество, безопасность и вкус, а также были подтверждены отсутствие «пальмового масла» и сухого молока в их продукции.

Бренды под вопросом

К сожалению, нельзя сказать того же о всех образцах. Молоко марки «Маруся» не прошло проверку из-за наличия кишечной палочки и повышенного содержания микробов. Сильную тревогу вызвали бренды «Честное коровье молоко» и «36 копеек», в продуктах которых было замечено добавление жиров растительного происхождения, что для потребителей

Исходя из данных «Росконтроля», покупателям стоит проявлять особую внимательность при выборе молочных продуктов. Необходимо тщательно изучать состав, указанный на упаковке, и доверять производителям только с проверенной репутацией и качеством.

Это исследование подчеркивает значимость строгого контроля качества молочной продукции и необходимость дополнительных мер для обеспечения безопасности и натуральности товаров, доступных на полках магазинов, информирует pg11.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Интересное в Казани

3 часа назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей

уничтожение клещей можайск

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

ремонт интеркулера в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

12 часов назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Новости Татарстана

4 часа назад

В Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее

Новости Татарстана

11 часов назад

2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электросамокатом и вылетели

Новости Казани

6 часов назад

Жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане с 1 сентября начнут забирать телефоны в школах
Новости Татарстана
день назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан на 3 месте среди регионов по зарплатам учителей

Интересное в Казани

12 часов назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

5 часов назад

Из-за Горьковского шоссе вырос госдолг Татарстана до 122,85 млрд рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани до 22 ноября проведут капремонт участка улицы Гудованцева
Инспектора лицензионного центра Росгвардии по Р...
Новости Татарстана
8 часов назад

Инспектора лицензионного центра Росгвардии по РТ арестовали за взятку в 513 тыс

Новости Татарстана

9 часов назад

Парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными

Новости Татарстана

9 часов назад

Ольга Серябкина приедет на День города в Зеленодольск 30 августа

Новости Татарстана

11 часов назад

43-летнему участнику СВО из РТ незаконно арестовали счета
Discord: Твой путеводитель в мире общения и гей...
Интересное в Казани
4 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга
В Казани на Дне города 30 августа выступят Била...
Новости Казани
день назад

В Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим»