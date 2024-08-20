Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Недавние проверки, осуществленные центром экспертизы «Росконтроль», выявили серьезные недостатки в качестве молочной продукции на российском рынке.

Более 50% из 50 проверенных молочных брендов не соответствовали установленным стандартам, были обнаружены случаи фальсификации.

Лидеры качества и безопасности

Некоторые марки выделяются своим высоким качеством и природными ингредиентами. Продукция таких брендов, как «Экомилк», «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино», продемонстрировала отличные результаты в испытаниях. Эти компании заслужили высокие оценки за качество, безопасность и вкус, а также были подтверждены отсутствие «пальмового масла» и сухого молока в их продукции.

Бренды под вопросом

К сожалению, нельзя сказать того же о всех образцах. Молоко марки «Маруся» не прошло проверку из-за наличия кишечной палочки и повышенного содержания микробов. Сильную тревогу вызвали бренды «Честное коровье молоко» и «36 копеек», в продуктах которых было замечено добавление жиров растительного происхождения, что для потребителей

Исходя из данных «Росконтроля», покупателям стоит проявлять особую внимательность при выборе молочных продуктов. Необходимо тщательно изучать состав, указанный на упаковке, и доверять производителям только с проверенной репутацией и качеством.

Это исследование подчеркивает значимость строгого контроля качества молочной продукции и необходимость дополнительных мер для обеспечения безопасности и натуральности товаров, доступных на полках магазинов, информирует pg11.ru.