Котлеты получаются сочные, как в детстве: назван лучший рецепт: пальчики оближешь

Многие домохозяйки испытывают сложности с жареными котлетами, которые в процессе приготовления уменьшаются практически вдвое.

Однако секрет сочных и пышных котлет заключается в правильном соотношении хлеба и мяса.

На четверть объема фарша необходимо добавить хлеба. Как правило, на каждый килограмм фарша требуется прибавить 250 граммов хлеба любого вида. Но важно помнить, что при замачивании хлеба в воде или молоке, объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба.



Чтобы получить идеальное сочетание всех компонентов, необходимо тщательно перемешать мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, а также размоченный хлеб. После смешивания фарш следует охладить в холодильнике 30 минут, чтобы он пропитался ароматами.





Затем формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях и выкладывайте на противень. Печь котлеты в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут.Не забудьте тщательно перемешать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и нарезанный лук. И помните, что запекание котлет в духовке не только придает им вкус и аромат, но также позволяет сэкономить масло и избежать необходимости непрерывного присутствия у плиты.Эти простые советы помогут вам приготовить вкусное блюдо. Сообщает дзен-канал «Кулинарный техникум».