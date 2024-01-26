Космически одаренный пророк-математик Кваша назвал точнейшую дату конца СВО и победителя

Григорий Кваша, российский историк, математик, а также член-корреспондент РАЕН за годы работы с изучением исторических события пришел к выводу, что мир живет согласно определенной зацикленной системе. Другими словами, все события, которые происходили в мире в прошлом, обязательно повторятся в настоящем или будущем.

Согласно своей теории, Кваша установил, что тревожное конфликтное время для Российской Федерации началось в 2013 году, а закончится ровно через 12 лет в 2025 году. Вместе с тем еще в 2021 году историк предсказал вооруженное столкновение России и Украины на 2022 год, что в реальности так и произошло.

Теперь же Кваша назвал и дату окончания боевых действий и завершения Спецвоенной операции на Украине. Как и было сказано выше, напряженные временя для российского государства закончатся в 2025 году, а вместе с ними закончится и СВО. Причем победу в данном конфликте одержит Российская Федерация, которая после 2025 года начнет стремительно процветать и развиваться, передает don24.ru.