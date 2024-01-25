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Космически одаренный пророк-математик Кваша назвал новую дату конца СВО и победителя

Космически одаренный пророк-математик Кваша назвал новую дату конца СВО и победителя

molva33.ru

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Григорий Кваша занимается изучением теоретической истории коло 30 лет. За годы работы он пришел к выводу, что все мировые события происходят согласно определенными периодам, другими словами, по кругу. В связи с этим открытием, Кваша утверждает, что если детально изучить прошлое, то можно предсказать и будущее.

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Григорий Кваша утверждает, что Россия не могла избежать вступления в боевые действия на Украине, ибо страна следует определенному цикличному принципу. По его мнению, история России делится на циклы, где каждые 36 лет приходится период войны: 24 года – мирного времени, 12 лет – подготовки и военных действий.

Согласно астрологическому подходу Кваши, «время воевать» началось в 2013 году и завершится в 2025 году. В этом же году к своему разрешению подойдет Специальная военная операция, в которой победу одержит Российская Федерация. Он заявляет, что все события на Украине, начиная с 2013 года, были провокацией с целью вынудить российское государство вступить в конфликт. Вместе с тем предсказатель утверждает, что Крымская весна была гениальной операцией, противостояние с НАТО, и предсказывает, что после завершения СВО Россия начнет стремительно развиваться и установит справедливый порядок в мире, пишет don24.ru.

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