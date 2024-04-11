Кошмар начнется уже сегодня и продлится неделю: синоптики сказали к чему готовиться

Метеорологи предсказывают необычные климатические явления в России, которые могут привести к самым высоким температурам за последние десятилетия, особенно в европейской части страны.

Начиная с 11 апреля, в европейской части России ожидается резкое повышение температур, превышающее обычные показатели для этого времени года. Эксперты предвещают, что в некоторых регионах могут быть побиты все предыдущие температурные рекорды.

Особое внимание уделено Санкт-Петербургу, где после недавних снегопадов ожидается существенное потепление. Теплый циклон из Скандинавии принесет температуры до 20 градусов Цельсия, что может стать самым теплым днем с момента окончания Второй мировой войны.

Подобные температурные изменения также предвидятся в центральных и южных регионах, включая Москву. Тем не менее, к концу недели ожидается возвращение к более умеренным показателям, характерным для апреля.

Эта предстоящая погодная аномалия дает жителям России уникальную возможность насладиться неожиданно теплыми апрельскими днями. Но стоит помнить, что к концу недели температурные показатели нормализуются.

Гражданам рекомендуется воспользоваться этим редким явлением для наслаждения весенним теплом, но также оставаться готовыми к возможному понижению температуры в конце недели.