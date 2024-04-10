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· Ульяна Сенько

Кошмар начнется уже сегодня и продлится до конца недели: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

Кошмар начнется уже сегодня и продлится до конца недели: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

pokayadoma.ru

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В ближайшее время Россия столкнется с необычайными климатическими явлениями, которые могут принести самую теплую погоду за десятилетия, согласно последним данным метеорологов.

С 10 апреля ожидается значительное повышение температуры в европейской части России, превосходящее даже тепловые показатели начала месяца. В некоторых регионах предполагается побитие исторических температурных рекордов.

В частности, в Санкт-Петербурге, где еще недавно наблюдались снегопады, в ближайшую среду прогнозируется экстремальное тепло. Город ожидает влияние теплого циклона из Скандинавии, который может привести к рекордным температурам до 20 градусов Цельсия, делая это самым теплым апрельским днем с 1945 года.

Такое же потепление, а возможно, и более высокие температуры распространятся и по центральным, включая московский, а также южным регионам. Однако во второй половине недели ожидается снижение температуры до более привычных для апреля значений.

Этот необычный поворот в погодных условиях станет заметным событием для многих россиян, предлагая возможность насладиться рекордно теплым апрельским днем. Однако следует помнить, что к концу недели погода вновь вернется к более характерным для весны показателям.

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