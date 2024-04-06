Кошмар начнется уже сегодня и продлится 9 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

Наступление резкого холода во многих российских регионах ожидается уже на этой неделе, согласно прогнозам метеорологов. Теплые весенние дни в скором времени будут сменены зимними холодами, что приведет к серьезным аномалиям в погоде. Портал gismeteo предупреждает о значительном понижении температуры в нескольких областях, включая Санкт-Петербург, где ожидается до -5...-6 градусов Цельсия. В Ленинградской области температура снизится до -10 градусов. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в северных и северо-западных регионах из-за ожидаемых метелей, сильных снегопадов и порывов ветра до 18 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге к концу недели ожидается кратковременное улучшение погоды, но затем опять наступит холод. Постоянная весенняя погода не придет раньше середины апреля, после десятидневного периода колебаний температуры.

Эти данные напоминают о важности быть готовыми к резким изменениям погоды и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта во время холодов.