Новости России
· Алина Алмакаева

Кошмар начнется уже сегодня и продлится 9 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

Кошмар начнется уже сегодня и продлится 9 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

Подписаться в Telegram

Наступление резкого холода во многих российских регионах ожидается уже на этой неделе, согласно прогнозам метеорологов. Теплые весенние дни в скором времени будут сменены зимними холодами, что приведет к серьезным аномалиям в погоде. Портал gismeteo предупреждает о значительном понижении температуры в нескольких областях, включая Санкт-Петербург, где ожидается до -5...-6 градусов Цельсия. В Ленинградской области температура снизится до -10 градусов. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в северных и северо-западных регионах из-за ожидаемых метелей, сильных снегопадов и порывов ветра до 18 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге к концу недели ожидается кратковременное улучшение погоды, но затем опять наступит холод. Постоянная весенняя погода не придет раньше середины апреля, после десятидневного периода колебаний температуры.

Эти данные напоминают о важности быть готовыми к резким изменениям погоды и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта во время холодов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

уничтожение тараканов в квартире москва всех много лет человечество уже с тараканами сейчас и не

Новости Татарстана

день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

уроки лезгинки для начинающих в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае
Лонгриды
21 час назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

день назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
4 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха