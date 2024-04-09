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Кошмар начнется уже сегодня и продлится 7 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

Кошмар начнется уже сегодня и продлится 7 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

proza.ru

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Скоро по всей России ожидается неожиданный перепад температур, который выведет весеннюю погоду из привычного русла.

Эксперты с сайта Gismeteo прогнозируют резкое похолодание, особенно в Москве, где температура может опуститься до минус 5-6 градусов Цельсия. В Ленинградской области температура может достигнуть даже минус 10 градусов.

Специалисты Гидрометцентра предупреждают о повышенной опасности в северных и северо-западных регионах из-за возможности метелей, сильных снегопадов и ветров, скорость которых может достигать 18 метров в секунду, что может вызвать затруднения в повседневной жизни и движении транспорта.

Хотя в Санкт-Петербурге предвидится кратковременное потепление к концу недели, вслед за ним снова наступят морозы. Установление стабильной теплой погоды прогнозируется не ранее середины апреля, после периода с переменчивыми температурами.

Эта информация подчеркивает необходимость быть готовыми к внезапным погодным капризам и принимать соответствующие меры предосторожности для сохранения комфорта и безопасности во время холодных сюрпризов погоды.

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