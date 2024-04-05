«Кошмар начнется уже сегодня и продлится 10 дней подряд»: синоптики сказали, к чему готовиться россиянам

Резкая перемена климата принесет неожиданные холода во множество российских территорий уже на этой неделе, согласно последним данным от метеорологов.

Теплые весенние дни скоро сменятся зимним холодом, вызывая значительные отклонения от обычного весеннего климата.

Эксперты с портала Gismeteo предупреждают, что ближайшее время принесет существенное понижение температуры в нескольких областях, включая культурную столицу России, где ожидается падение температур до отметки -5...-6 градусов Цельсия. Ленинградская область столкнется с еще более резким понижением, до -10 градусов.

Гидрометцентр объявил о желтом уровне опасности в северных и северо-западных регионах, сигнализируя о возможных метелях, интенсивных снегопадах и сильных порывах ветра, достигающих 18 метров в секунду. Эти условия могут вызвать проблемы для жителей этих областей, влияя на движение транспорта и повседневную жизнь.

Хотя в Санкт-Петербурге прогнозируется временное улучшение погоды к концу недели, последующее понижение температуры снова принесет холод. Переход к стабильной весенней погоде ожидается не ранее середины апреля после периода десятидневных колебаний температуры.

Эти сведения служат напоминанием о важности быть готовыми к внезапным погодным изменениям и необходимости предпринимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и комфорта во время неожиданных холодов.